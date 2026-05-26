В Наро-Фоминске завершат капитальный ремонт школы №5 в 2026 году

В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Профсоюзной. Строительная готовность объекта уже превысила 60%.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Сейчас на объекте ведутся отделочные, кровельные и фасадные работы. Строители устанавливают оконные блоки и инженерные коммуникации. Также они приступили к благоустройству территории вокруг школы. В ремонте участвуют более 50 специалистов и одна единица техники.

В ходе работ обновят входные группы и заменят системы канализации, отопления и вентиляции. В здании установят современную мебель и оборудование, а территорию вокруг школы благоустроят.