В Наро-Фоминске завершается строительство школы

В городе Наро-Фоминск в Наро-Фоминском городском округе полным ходом идут последние приготовления к открытию новой школы №5. Уже 1 сентября она распахнет свои двери для учеников.

На сегодняшний день на объекте работают 104 человека и задействовано 10 единиц техники. Строительная часть завершена, ведутся финишные работы: благоустройство территории, сборка мебели и установка оборудования.

На дворовой территории готовят основание под спортивное ядро, очищают тротуары от строительных отходов. У входной группы укладывают ступени крыльца и монтируют пандус с перилами. Внутри здания на этажах собирают мебель, устанавливают оборудование и регулируют фурнитуру систем проветривания.

Параллельно 11 клинеров ведут генеральную уборку поэтажно — сверху вниз. Сейчас они работают на первом этаже. Подрядчик завершает пусконаладочные работы: проверяет работоспособность светильников, розеток, слаботочных систем и пожарной сигнализации.

По словам подрядчика Александра Яшагина, все работы идут по графику, и школа будет полностью готова принять учеников 1 сентября.

Ученики смогут насладиться просторной столовой с панорамными окнами и современным оборудованием, отремонтированным спортзалом с разметкой для командных игр, а также кабинетами физики, химии и информатики с новой мебелью и техникой.