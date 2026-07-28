В Наро-Фоминске завершается ремонт котельной №13

В городе Наро-Фоминск на улице Полубоярова завершается капитальный ремонт котельной №13. Основные работы уже выполнены, и сейчас ведется благоустройство территории вокруг объекта.

За время ремонта в котельной установили четыре новых котла общей мощностью 10,57 МВт вместо десяти старых. Также были заменены насосы, теплообменники и трубы. Здание котельной, которому почти 50 лет, отремонтировали: поменяли окна, оштукатурили стены, обновили фасад и сделали гидроизоляцию фундамента.

После завершения всех работ обновленная котельная будет снабжать теплом 12 многоквартирных домов, где живут более 3000 человек, и еще четыре социальных учреждения.

Начальник отдела развития коммунальной инфраструктуры комитета по ЖКХ Павел Шеватурин рассказал, что благоустройство территории позволит жителям микрорайона получить не только надежное теплоснабжение, но и аккуратную территорию вокруг объекта. Завершить работы планируют до конца октября.