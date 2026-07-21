В Наро-Фоминске завершается капремонт школы № 5

В школе №5 в Наро-Фоминске полным ходом идет капитальный ремонт. Новый учебный год начнется меньше чем через два месяца, и строители активно работают над завершением всех необходимых работ как внутри здания, так и на прилегающей территории.

Фасад здания почти полностью облицован керамогранитом — выполнено около 90% всех работ. Внутри школы строители заканчивают отделку третьего этажа: готовят полы в учебных кабинетах и планируют уложить линолеум. Стены уже окрашены, все системы водоснабжения, отопления и электроснабжения полностью смонтированы. Коридоры отделаны плиткой, лестничные марши готовы и оборудованы новыми перилами.

На втором этаже завершен монтаж инженерных сетей и электрики. На первом этаже специалисты почти закончили устройство электропроводки.

Особое внимание сейчас уделяется пищеблоку. Здесь выполнена кладка внутренних стен, смонтированы системы вентиляции и электроснабжения, завершена облицовка плиткой. Скоро строители приступят к штукатурным работам, установят оконные блоки и начнут монтаж технологического оборудования.

Территория вокруг школы также благоустраивается. По периметру здания выполнена отмостка, подготовлены основания подъездных путей и пешеходных зон. Следующим этапом станет укладка асфальтового покрытия. Обновляется и входная группа: козырек приобретет новый внешний вид, а у центрального входа появятся пандусы для маломобильных посетителей.