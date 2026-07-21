В Наро-Фоминске завершается капремонт школы для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Наро-Фоминске на улице Калинина продолжается капитальный ремонт школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Строительная готовность объекта превысила 80%, и все работы планируют завершить в конце июля — на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом.

Сейчас строители работают одновременно на нескольких участках. На втором этаже специалисты укладывают линолеум, стены уже оштукатурены и подготовлены к покраске. После окончания работ на втором этаже такой же комплекс отделочных работ начнут выполнять на первом.

Основной объем работ уже выполнен. Практически завершены ремонт кровли, обновление фасада и внутренняя отделка помещений. Параллельно специалисты проводят пусконаладку инженерных систем, проверяют работу отопления, вентиляции, слаботочных сетей и системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Во всех помещениях уже смонтировано освещение.

Особое внимание уделяется безопасности и доступности здания. Возле пожарного выхода со второго этажа подготовлено бетонное основание под новую лестницу, на лестничных маршах уложена плитка, а после завершения чистовой отделки установят перила из нержавеющей стали. Продолжается обновление входной группы, где оборудуют современное крыльцо с турникетами.

На завершающем этапе строители закончат монтаж водосточной системы, демонтируют строительные леса и выполнят отделку входных групп. После этого в школу завезут новую мебель, а санитарные комнаты оснастят современной сантехникой.

Открыть обновленную школу планируют к началу нового учебного года.