В Наро-Фоминске завершается капитальный ремонт школы №5

В городе Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт в школе №5. Основные работы сейчас ведутся в пристройке, где планируют разместить столовую.

Прораб Максим Царев отмечает, что в пристройке одновременно ведутся различные виды работ: отделка стен и полов, разведение труб и кабелей, устройство кровли. Несмотря на отставание от графика готовности по сравнению с основным зданием, работы идут по плану.

В главном здании школы уже завершены все черновые процессы: стены, потолки, инженерные системы, кровля и окна. Осталось только нанести финишные штрихи — провести отделку и покраску.

Параллельно с ремонтом здания идет преобразование двора: готовят основание для дорожек и покрытий. Подрядчик планирует закончить все работы до 1 сентября, как того требует контракт.