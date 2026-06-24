В Наро-Фоминске завершается капитальный ремонт школы для детей с ограниченными возможностями

В городе Наро-Фоминск на улице Калинина продолжается капитальный ремонт здания школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области, готовность объекта достигла 75%.

Строители уже выполнили большую часть запланированных работ. Обновление ведется в рамках государственной программы Московской области за счет регионального бюджета и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

«На объекте ежедневно трудятся квалифицированные специалисты, и задействована 1 единица техники. В приоритете — финишная отделка помещений и завершение инженерных коммуникаций», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Строители монтируют фасад из керамогранита, завершают устройство кровли и внутренних сетей: водоснабжения, отопления, канализации и слаботочных систем. Параллельно идет укладка плитки и монтаж подвесных потолков.

После ремонта здание площадью более 670 квадратных метров превратится в современную образовательную среду. Будет создана безбарьерная инфраструктура: удобные пандусы, широкие дверные проемы, специальное оборудование в классах и санузлах, а также комфортные рекреации для отдыха.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.