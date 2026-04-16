В Наро-Фоминске запустят проект строительства нового микрорайона

В городе Наро-Фоминск начнут реализовывать проект под названием «Город на острове». У реки Нара возведут новый микрорайон с жилыми домами, социальными объектами и развитой инфраструктурой. Начало строительства запланировано на вторую половину 2026 года.

Заместитель руководителя ГК «Остов» Надежда Луценко сообщила, что все подготовительные вопросы уже урегулированы, проектные работы завершаются. Осталось пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство. Полное завершение проекта ожидается к 2035 году.

Строительство будет поэтапным. Сначала возведут жилые дома и детский сад, затем появится школа. Для жителей и гостей острова обустроят болотный парк, лодочную станцию, общественные пространства, детские и спортивные площадки. Финалом станет городская набережная с пляжем, которая соединится с уже существующими набережными.

На данный момент территория находится в запустении, но с началом строительства здесь появятся жилые дома, социальные объекты, коммерческие помещения — магазины, кафе, сервисы. Вырастет целый микрорайон, который будет развиваться и приносить доходы в бюджет города.

Кроме того, будет построена единая транспортная магистраль, которая к 2030 году свяжет центр Наро-Фоминска, остров и микрорайон Кантемировский. Новая развязка разгрузит один из самых напряженных транспортных районов города.