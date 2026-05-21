В Наро-Фоминске заменят около полутора тысяч погонных метров тепловых сетей

В городе Наро-Фоминск подрядчик ООО «КрисДорСтрой» приступает к замене около полутора тысяч погонных метров изношенных тепловых сетей. Производитель работ Андрей Мягков подчеркнул, что старая труба изношена на 100%, а изоляция отсутствовала полностью. После завершения ремонта жители могут рассчитывать на стабильное тепло в домах без отключений и потерь.

На данный момент работы ведутся на улице Ленина, во дворе дома №18, в районе дороги до камеры 24. Специалисты уже уложили новые трубы, сварщики занимаются сваркой стыков. В планах бригады — обратная засыпка, опрессовка и проверка системы перед передачей участка в эксплуатацию.

В процессе ремонта были почищены семь тепловых камер: старые конструкции демонтированы, восстановлены стены, заменены плиты перекрытия. Для безопасной работы специалистов на каждой камере теперь предусмотрено по два отверстия. Параллельно ведется восстановление благоустройства на завершенных участках: засыпка грунта и посев газона.

По словам Андрея Мягкова, в ближайшие две недели бригада приступит к раскопке от 24-й камеры в сторону котельной №2. Следующими в очереди станут улица Карла Маркса, 1А (территория детского сада) и участок от дома №4 (ул. Карла Маркса) до дома №12 по улице Ленина. Завершить работы планируется до 30 ноября 2026 года в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» на 2023–2031 годы.