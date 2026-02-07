В Наро-Фоминске вводят ночную бригаду для борьбы со снегопадом

В Наро-Фоминске ожидается мощный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится минимум два дня. Городские службы готовятся заранее и усиливают меры по борьбе с заносами. Впервые создана постоянная ночная бригада для очистки дорог.

Пока жители спят, на главных магистралях ведется активная работа. Грейдер срезает сугробы с обочин, а лаповый погрузчик грузит снег в самосвалы. Этот тандем позволяет очищать десятки метров дороги за один заход.

«Такая схема дает максимальный эффект при минимальных затратах сил, — поясняет представитель дорожной службы. — Не больше 10 человек в ночную смену успевают поддерживать движение на ключевых артериях».

Решение о создании ночной бригады стало превентивным шагом. Оно позволяет работать на опережение и сохранять проезд даже в пик непогоды. Благодаря этому утром основные дороги города будут готовы принять потоки машин, а жители смогут без задержек отправиться по своим делам.