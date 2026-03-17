В Наро-Фоминске установят новый светофор после ДТП

После аварии, произошедшей 9 декабря на пешеходном переходе у дома №104 по улице Маршала Жукова в Наро-Фоминске, были приняты оперативные меры. До конца недели здесь начнет работу новый светофор с кнопкой вызова.

Сразу после ДТП на этом участке появились искусственные дорожные неровности для снижения скорости автомобилей. Параллельно специалисты разрабатывали более технологичное решение. На заседании Рабочей группы Минтранса МО 22 декабря было решено установить светофорный объект. Подрядчик оперативно согласовал бюджет и проектную документацию и приступил к монтажу.

Как сообщили в подрядной организации, новый светофор будет работать в режиме «по требованию». Пешеход нажимает кнопку, загорается табличка «Ждите», и через 60 секунд для водителей включается запрещающий сигнал. Это устраняет неопределенность и дает четкую инструкцию пешеходам.

Это уже четвертый подобный проект в Наро-Фоминске в 2026 году. Ранее светофоры с кнопкой вызова появились на улице Калинина у Школы №7, на улице Профсоюзной у Хореографической школы и на станции на улице Полубоярова.

Администрация округа и ГИБДД призывают пешеходов переходить дорогу только в установленных местах, а водителей — быть внимательными.