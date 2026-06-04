В Наро-Фоминске тренер по гимнастике получил сертификат на покупку жилья

В городе Наро-Фоминск тренеру по спортивной гимнастике Константину Блошенко из школы «Трудовые резервы» вручили сертификат на покупку жилья. Это произошло в рамках областной программы поддержки приезжих специалистов. Константин приехал в город четыре года назад и все это время арендовал квартиру.

Константин Блошенко — уникальный тренер, ведь он никогда не был гимнастом сам. В его родном городе с населением 18 тысяч человек такого вида спорта не было. Впервые он узнал о гимнастике после школы, когда переехал в Белгород. Там преподаватель университета Валентин Сергеевич Куликов влюбил его в этот вид спорта.

Блошенко уверен, что человек, который искренне хочет заниматься любимым делом, приложит все усилия для развития и достигнет высокого уровня в любой области. Не имея личного опыта выступлений, он воспитал пятерых мастеров спорта и нескольких кандидатов. Его воспитанники поступали в училище олимпийского резерва Звенигорода бесплатно и вне конкурса.

Константин признается, что спортивная гимнастика — для очень самокритичных людей. Малейшая ошибка может лишить пьедестала, поэтому все должно быть выполнено строго. Эта привычка переходит и в жизнь — он всегда ищет, где можно улучшиться.

Сейчас Константин присматривает жилье поближе к работе, ведь тренировки проходят дважды в день — с восьми утра до восьми вечера. Любимое дело продолжает оставаться с ним каждый день, рядом растет новое поколение гимнастов, а вместе с ними подрастает и молодая школа «Трудовые резервы».