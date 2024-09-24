Свыше 10 участков земли отобрали для программы сохранения водных объектов в Наро-Фоминске

Очередное заседание координационного совета по разработке программы «Живая река» состоялось в Наро-Фоминске. На нем выбрали 14 земельных участков, которые включат в проект.

Территории, на которых будут вести работы в рамках программы, расположены по обе стороны от реки Нара. Экологический отдел администрации города также составляет список предприятий и садоводств, которые находятся рядом с выбранными участками.

Главной задачей проекта является оздоровление реки и включение в этот процесс активных жителей округа — от школьников до общественников и предпринимателей.

Кроме того, сейчас модернизируют очистные сооружения, которые необходимы для реализации программы. Проводятся испытания препарата Ydro, предназначенного для стабилизации илового осадка и дальнейшего предотвращения неприятного запаха.

На заседании совета также был выбраны макеты логотипов, которые удачнее всего отражают смысл проекта «Живая река». Их разработали студенты бизнес-колледжа. Ответственные лица получили по итогам встречи поручения к следующему заседанию.

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