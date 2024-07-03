Торжественное шествие выпускников состоялось в Наро-Фоминске

Более 500 выпускников из Наро-Фоминска прошли торжественным шествием от Центрального дома культуры «Звезда». Для этого мероприятия традиционно перекрывают центральную улицу города.

По дороге в центральный парк имени Воровского процессия выпускников сделала остановку у мемориала «Город воинской славы». Там ребята возложили цветы и почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны защитников города.

После выпускники переместились в финальную точку шествия — к сцене в парке имени Воровского. Почетные гости, представители администрации округа и области вместе со словами напутствия вручили выпускникам грамоты, сертификаты и ценные памятные сувениры. Не забыли и о педагогах, ведь благодаря их труду каждый пятый выпускник округа получил медаль.

«Мы очень гордимся нашими ребятами. Желаем им легкого пути, яркой насыщенной жизни, наполненной смыслами. Не бояться идти в перед, мечтать», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.