В Наро-Фоминске прошли соревнования по фигурному катанию

Город Наро-Фоминск в эти дни стал центром фигурного катания Московской области. Здесь проходят соревнования под эгидой региональной Федерации. За два дня Ледовый дворец примет спортсменов из 15 округов — всего около 140 участников. Более 50 из них представляют Наро-Фоминский городской округ.

Соревнования собрали спортсменов разного уровня: от новичков до фигуристов первого взрослого разряда, которые находятся в шаге от звания кандидата в мастера спорта.

Успех местной школы имени Виктора Шалимова — в индивидуальном подходе к каждому ученику. Как отмечают тренеры-преподаватели Алина Лихачева и Юлия Войцеховская, при подготовке важно учитывать характер ребенка. Если в группе к соревнованиям готовится один спортсмен, тренеры смещают фокус на него, чтобы он вышел на лед уверенным в себе.

В школе следят не только за техникой, но и за дисциплиной и здоровьем. Тренеры проводят еженедельные взвешивания, дают рекомендации по питанию и объясняют важность правильной осанки.

Эти соревнования — последние в сезоне. Несмотря на общую усталость за год, дети смогли собраться и порадовали тренеров своими результатами. Больше 20 призовых мест — очередное подтверждение статуса Наро-Фоминска как одного из активно развивающихся центров фигурного катания Подмосковья.