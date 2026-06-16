В Наро-Фоминске продолжают модернизацию системы теплоснабжения

В Южном микрорайоне Наро-Фоминска продолжается модернизация системы теплоснабжения. Подрядчик приступил к новому этапу работ, включая замену тепловой трассы и монтаж двух новых камер.

От дома № 18 по улице Ленина до дома № 12 по улице Карла Маркса специалисты демонтировали старые трубы. Сейчас они укладывают новую трубу диаметром 219 мм и сваривают стыки. Параллельно на территории разобрали старые тепловые камеры и начали монтировать новые.

Мастер участка Евгений Банчу отметил, что замена изношенных коммуникаций позволит повысить надежность теплоснабжения и исключить аварийные отключения в будущем отопительном сезоне. По его словам, бригада справляется с задачами и идет с опережением графика. К концу июня на данном участке специалисты планируют подключить коммуникации к котельной № 2.

Следующий этап работ — замена теплосети на улице Карла Маркса, 1А, на территории детского сада. Также в планах — участок от дома № 4 по улице Карла Маркса до дома № 12 по улице Ленина и замена 15 метров теплотрассы на территории школы № 1.

Все работы планируется завершить до 30 ноября 2026 года.