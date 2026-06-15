Школу № 5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю

В Наро-Фоминске на улице Профсоюзной продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. Строительная готовность объекта превысила 70%.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

«На объекте задействовано более 70 человек и 4 единицы техники. Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведутся общестроительные и отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, ремонт кровли, работы по благоустройству прилегающей к школе территории», — сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе ремонта обновят входные группы, заменят системы канализации, отопления и вентиляции. В здании установят современные мебель и оборудование, а территорию вокруг школы благоустроят.

Открыть школу после капитального ремонта планируют 1 сентября 2026 года.