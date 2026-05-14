В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт хирургического отделения

В отделении хирургии районной больницы в Наро-Фоминске начался новый этап капитального ремонта. Подрядчик приступил к замене плит перекрытия, гидроизоляционного слоя на кровле и гидроизоляции фундамента. Завершить все работы планируют в марте 2028 года.

Начальник участка Александр Гусаров сообщил, что предыдущий этап уже завершен: демонтированы стяжки и внутренние перегородки, а также гидроизоляционный ковер на кровле. Вывоз строительного мусора выполнен в объеме около шести тысяч кубометров.

Параллельно ведутся работы по поднятию высоты потолков над операционной, затрагивающие несущие балки и конструкции. Организован завоз новых материалов на объект.

Вдоль здания уже вырыты траншеи для оборудования четырех входных групп. Фундамент подготавливается для нанесения гидроизоляции в два слоя с утеплением стен. Специалист подчеркнул, что укрепление фундамента проектом не предусмотрено, все работы проводятся исключительно для гидроизоляции.