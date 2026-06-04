В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт дошкольного подразделения школы № 7

В дошкольном подразделении школы № 7 в городе Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт. Работы идут сразу в нескольких направлениях.

Бригада подрядчика работает на крыше здания: специалисты делают обрешетку и укладывают пароизоляцию. Скоро ожидается поставка шифера. Все кровельные работы планируется завершить до конца июня.

Параллельно ведутся работы с фасадом здания. По всему периметру монтируется утеплитель, затем будет установлен алюминиевый профиль и легкие металлокассеты определенного дизайна. Их преимущество — в малом весе: конструкция практически не нагружает стены и фундамент.

Активно ведутся и внутренние работы. На первом этаже стены уже оштукатурили, на втором специалисты устанавливают маяки и выполняют штукатурку несущих стен для их выравнивания. На 90 процентов произведена замена окон в здании детского сада. После окончания штукатурных работ бригада перейдет к разводке отопительной системы и заливке полов. Завершающим этапом станет благоустройство территории.

Производитель работ Ибрагим Ахматханов сообщил, что все работы ведутся строго по графику и будут завершены к 1 сентября.