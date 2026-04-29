В Наро-Фоминске представили книгу о памятных местах округа

Книга «Памятные места Наро-Фоминского края» вышла в печать к 100-летию города. Презентация состоялась в торжественной обстановке в администрации округа.

Это уже второе издание. Оно состоит из 22 очерков о знаменитых местах Наро-Фоминска и людях, с ним связанных. Среди них — Антон Павлович Чехов, живший более месяца на Якунчиковой даче и работавший там над «Вишневым садом», а также княжеский род Щербатовых, владевший усадьбой в поселке Литвиново.

«Мы по-новому смотрим на историю нашего городского округа, нашей малой родины», — заявил глава округа Роман Шамнэ.

Вспомнили составители книги и важные страницы истории. В частности, в начале декабря 1941 года именно здесь советские воины отразили попытку вермахта прорваться к Москве, а 26 декабря, перейдя в контрнаступление, освободили и сам Наро-Фоминск.

«Именно поэтому у нас в округе город воинской славы Наро-Фоминск и семь населенных пунктов воинской доблести», — добавил зампредседателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Авторы надеются, что книга станет интересна не только местным жителям, но и всем, кто интересуется историей родной страны. Издание будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.