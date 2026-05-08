В Наро-Фоминске открыли скульптурную композицию «Город-воин, город-труженик»

В городе Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова состоялось торжественное открытие восьмиметровой бронзовой скульптуры «Город-воин, город-труженик». Она изображает солдата и рабочего и символизирует единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

На церемонии присутствовали жители города, представители администрации и почетные гости. Среди них была и скульптор Мария Новоселова — выпускница Строгановской академии, которая работала над созданием монумента вместе со своим отцом, Геннадием Васильевичем.

Мария Геннадьевна поделилась своими впечатлениями о проделанной работе. По ее словам, несмотря на технические сложности, они с отцом преодолевали их с радостью и удовольствием. «Мало просто установить фигуры — необходимо добиться, чтобы каждая деталь композиции смотрелась красиво и гармонично», — подчеркнула она.

Скульптор отметила, что особое внимание уделялось анатомической точности каждой детали: движениям, складкам одежды. Для Марии Геннадьевны и ее отца этот памятник стал по-настоящему родным.