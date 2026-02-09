В Наро-Фоминске обновляют школу №5 к новому учебному году

В Наро-Фоминске полным ходом идет комплексная реконструкция школы №5. Специалисты активно работают над инженерными системами здания, которые обеспечивают безопасность и комфорт. Проложены новые вентиляционные ходы, трубы для коммуникаций и гофра для электропроводки.

Практически все помещения на первом, втором и третьем этажах оштукатурены. На втором этаже бригады заливают стяжку для будущих полов, а на третьем идет демонтаж старых окон.

Особое внимание уделяется культурной жизни школы. Здесь появится новый актовый зал с «закулисьем» — помещениями для гримерной и подготовки. Окончательное назначение этих помещений определит педагогический совет.

Один из самых сложных и важных этапов — модернизация школьной столовой, которая пристроена к основному зданию. Эта работа идет по намеченному плану.

Главным украшением школы станет обновленный фасад. Он кардинально изменит облик не только школы, но и части города. Фасад будет не только красивым, но и утепленным.

Прораб строительной бригады Максим Царев сообщает, что все внутренние работы будут полностью завершены до июля. После этого строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Будет отремонтировано крыльцо, благоустроена дорожка вокруг школы и заасфальтирован подход к зданию. И что особенно важно — двор останется зеленым.

К 1 сентября школьников ждет не просто отремонтированное, а комплексно обновленное образовательное пространство.