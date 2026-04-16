В Наро-Фоминске начнут строить спортблок школы и реконструировать детский сад

В 2026 году в городе Наро-Фоминск приступят к строительству спортивного блока школы №6 и реконструкции детского сада №6. Эти работы выполнит ГК «Остов» за счет частных инвестиций. Ввод в эксплуатацию детского сада запланирован на 31 декабря 2026 года, а спортблок откроют в первом квартале 2027 года. Объекты построят в составе ЖК «Авиатор-2», но использовать их будут жители всего микрорайона Привокзальный.

Новые сети, подъезды и коммуникации создают сразу для будущих и нынешних жителей. Инфраструктуру не приходится создавать с нуля — девелопер возводит именно то, чего не хватало в районе. По словам заместителя руководителя компании Надежды Луценко, строительство школы и детсада — зона высокой социальной ответственности.

За десять лет инвестор вложил в развитие Наро-Фоминска 25 миллиардов рублей. Основные направления вложений — обновление бывшего шелкового комбината, строительство ЖК «Авиатор-2» и комплексное развитие территории «Город на острове». Старые коммуникации уходят, а новая инфраструктура появляется без прямых бюджетных расходов.

На месте комбината девелопер продолжает реконструкцию исторических зданий и построил набережную. Две первые очереди профинансированы инвестором, третья (500 миллионов рублей) вошла в областную программу. Налоговые поступления с 19 гектаров выросли в десятки раз. Создано около 2000 рабочих мест — в ТЦ «Воскресенский Пассаж», центре «Фабрик», офисах. Более 80% рабочих мест занято жителями Наро-Фоминска.