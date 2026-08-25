Блок школы № 6 в Наро-Фоминске отремонтируют в 2027 году

В городе Наро-Фоминск приступили к капитальному ремонту блока Б школы № 6. Подрядчик планирует закончить работы к следующему учебному году.

Здание имеет площадь 7700 квадратных метров. Строители уже начали с демонтажа старого фасада и кровли, а также смонтировали утепление. Сейчас они занимаются демонтажем внутренних инженерных сетей и готовятся к замене окон.

До наступления холодов подрядчик намерен закрыть тепловой контур здания, чтобы можно было проводить отделочные работы зимой. На объекте заняты около 20 человек.

По словам руководителя проекта Олега Ефанова, работы организованы поэтапно: после демонтажа сразу начинают монтаж новых систем. Из-за того, что блок А только ввели в эксплуатацию после капремонта, освобождение помещений блока Б проходит с некоторым опозданием. Сейчас сотрудники школы ускоренно вывозят мебель и оборудование.

К 1 сентября корпус полностью передадут подрядчику, а учебный процесс организуют в обновленном блоке А. Установка новых окон запланирована до заморозков. Материалы для дальнейших работ уже завезли на площадку.

Демонтаж внутренних инженерных систем планируют завершить в течение двух месяцев, затем приступят к прокладке новых сетей и чистовой отделке. Завершить капитальный ремонт блока Б обещают к сентябрю следующего года.