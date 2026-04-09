Школу № 5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сенябрю

В Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, расположенной на улице Профсоюзной. Строительные работы выполнены более чем на 50%.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. Завершение ремонтных работ запланировано на 2026 год.

Сейчас на объекте активно ведутся отделочные, кровельные и фасадные работы. Специалисты занимаются монтажом оконных блоков и устройством инженерных коммуникаций. В работах участвуют 47 специалистов и задействована одна единица техники.

В процессе ремонта обновят входные группы, заменят системы канализации, отопления и вентиляции. В обновленном здании установят современную мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.