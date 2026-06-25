В Наро-Фоминске капитальный ремонт школы для детей с ограниченными возможностями выполнен на 80%

В Наро-Фоминске на улице Калинина почти завершена реконструкция школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Производитель работ Дмитрий Хохлов заверил, что объект будет готов к сдаче уже в конце июля — на месяц раньше контрактного срока.

Сейчас строители завершают кровлю, фасад и внутреннюю отделку. Параллельно идет пусконаладка инженерных систем и видеонаблюдения.

На втором этаже школы бригады подготавливают полы под наливное покрытие, после чего там уложат линолеум. Стены уже оштукатурили и подготовили под покраску. Как только завершат работы на втором этаже, приступят к аналогичным задачам на первом.

Особое внимание уделяется безопасности и доступности здания. Бетонное основание под пожарный выход со второго этажа уже залили, в ближайшее время возведут каркас лестницы. На лестничных пролетах уложили плитку. После завершения чистовых работ на втором этаже установят новые перила из нержавеющей стали.

Параллельно обустраивают входную группу: смонтируют современное крыльцо с турникетами. Завершают обновление фасада: после монтажа водосточной системы на кровле строители уберут леса и приступят к финальной отделке дверных откосов входных групп.

По периметру здания смонтировали систему видеонаблюдения «Безопасный регион» и сейчас тестируют ее в пробном режиме. Полным ходом идет пусконаладка инженерных систем. Отопление, вентиляцию и слаботочные сети уже смонтировали и проверяют. Специалисты вносят необходимые корректировки для полноценного запуска. Освещение установили во всех помещениях.

По словам подрядчика, в конце июля в обновленных классах появится новая мебель, в санитарных комнатах установят современные раковины и унитазы. Проект будет готов к сдаче раньше срока.