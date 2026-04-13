В Наро-Фоминске капитально отремонтируют школу № 6

В подмосковном Наро-Фоминске активно ведутся работы по капитальному ремонту двух корпусов школы № 6 — начальной школы и старшей школы, расположенной на улице Ефремова. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств регионального бюджета. Завершить работы планируется в 2027 году.

Сейчас на объектах проходят демонтажные работы, устройство профиля под внутренние панели, основание пола и утепление фасадов. В ремонте задействованы 53 специалиста. Строительная готовность на данный момент составляет 20 %.

В зданиях 1960 года постройки общей площадью более 9,9 тысячи квадратных метров обновят фасады и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Кроме того, будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутренние помещения, включая пищеблок, также будут обновлены. Пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, а в школе установят новую мебель и оборудование.