В Наро-Фоминске близится к завершению ремонт школы искусств «Гармония

В городе Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт детской школы искусств «Гармония», расположенного по адресу: улица Ленина, дом 17.

Подрядчики уже обновили фасад и крышу здания, провели новые инженерные коммуникации. Сейчас специалисты завершают отделку стен и полов, ремонт входных групп, установку дверных откосов и монтаж слаботочных сетей. В работе задействованы 14 специалистов, и общий объем выполненных работ составляет 79,4 %.

Трехэтажное здание школы, построенное в 1965 году, обновляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

После завершения ремонтных работ в школу искусств планируют закупить новую мебель и благоустроить прилегающую территорию. Открыть обновленную «Гармонию» намерены первого сентября.