В Наро-Фоминске активно строят спортивный блок для школы № 6

В Наро-Фоминске продолжается строительство нового спортивного блока для школы № 6 на улице Ефремова. Строители начали один из важнейших этапов — устройство фундамента.

Сейчас рабочие заливают монолитное основание будущего здания. В фундамент планируют уложить около тысячи кубометров бетона. После этого подрядчик приступит к возведению несущего монолитного каркаса здания.

Спортивный блок будет состоять из двух функциональных частей общей площадью более 900 квадратных метров. В одной разместят просторный спортивный зал, в другой — раздевалки, душевые и помещения для тренерского состава.

Следующим этапом станет возведение наружных стен. Монтаж монолитного каркаса планируют завершить до ноября 2026 года. После этого строители приступят к устройству ограждающих конструкций и внутренним работам.

Новый спортивный комплекс позволит существенно расширить возможности школы для проведения уроков физической культуры, спортивных секций и соревнований.

Параллельно в школе № 6 продолжается капитальный ремонт основного здания. Полностью завершить строительство спортивного блока и все строительно-отделочные работы планируют до конца 2027 года.