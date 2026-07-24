В Нахабине завершают капитальный ремонт дома на Парковой

В поселке Нахабино городского округа Красногорск подходит к концу капитальный ремонт многоквартирного дома №13 на улице Парковой. Работы выполняются в рамках программы Фонда капитального ремонта Московской области.

Строители обновили основание кровли и установили новое защитное ограждение по периметру. Заместитель директора компании «НордСервис» Николай Бархатов рассказал, что устройство профилированного настила выполнено на сто процентов, а работы по ремонту вентиляционных шахт и герметизации примыканий близятся к завершению.

По словам подрядчика, старая кровля регулярно протекала, и жители неоднократно обращались с жалобами. После завершения ремонта дом получит современную и герметичную крышу, которая прослужит долгие годы. Завершить работы планируют в середине августа.