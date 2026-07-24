В Нахабине завершается капитальный ремонт крыши дома №8 на улице Парковой

В подмосковном поселке Нахабино подошел к концу один из важнейших этапов капитального ремонта дома №8 на улице Парковой. Строители практически полностью заменили несущие конструкции старой кровли и начали собирать новую крышу.

Работы стартовали в мае. За это время специалисты демонтировали изношенную конструкцию и установили новую стропильную систему — основу будущей скатной кровли. Сейчас бригада приступила к устройству пароизоляции и монтажу защитных ограждений.

«Стропильная система полностью заменена. Сейчас начинаем устройство пароизоляции и собираем ограждения. Следующим этапом станет укладка утеплителя, затем заменим кровельные люки и приведем в порядок вентиляционные шахты», — рассказал заместитель директора компании «НордСервис» Николай Бархатов.

После утепления на крыше сформируют современный кровельный «пирог», который позволит лучше сохранять тепло зимой и защитит дом от перегрева летом. Одновременно обновляются все элементы, отвечающие за безопасную эксплуатацию кровли.

На данный момент готовность объекта составляет 80%. На площадке ежедневно работают восемь специалистов. Завершить капитальный ремонт подрядчик планирует 25 августа.