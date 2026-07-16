В Нахабине завершается капитальный ремонт кровли многоквартирного дома

В поселке городского типа Нахабино в доме № 4а на улице Красноармейской активно идет капитальный ремонт. Строители заканчивают работы по обновлению кровли.

Подрядная организация полностью заменила кровельный «пирог»: сделала новую стяжку, утепление и первый слой гидроизоляции. Сейчас специалисты приступили к укладке второго, финишного слоя. Он обеспечит надежную защиту здания от осадков.

«Полностью заменили основание кровли, выполнили утепление и уже на сто процентов уложили первый гидроизоляционный слой. Сейчас начинаем монтировать второй. Одновременно меняем двери на противопожарные, ремонтируем надстройки и приводим в порядок все конструктивные элементы крыши», — рассказал представитель генерального подрядчика ООО «НордСервис» Николай Бархатов.

Ежедневно на объекте работают пять специалистов, при необходимости численность бригады увеличивают. Помимо кровли, подрядчики обновляют технические помещения и выполняют сопутствующие работы.

Завершить капитальный ремонт планируют к середине августа. После окончания работ дом получит полностью обновленную кровлю, соответствующую современным требованиям безопасности и энергоэффективности.