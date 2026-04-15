В Нахабине возводят новую пристройку к поликлинике

В городском округе Красногорск, в поселке городского типа Нахабино, на улице Институтская, 9а, продолжается строительство пристройки к действующей поликлинике №4. Современное пятиэтажное здание с подземной частью рассчитано на 550 пациентов за смену.

На данный момент готовность объекта составляет около 14%. Работы ведутся сразу по нескольким направлениям: разработка котлована второй части, армирование перекрытия второго этажа, водопонижение. «В ближайшее время приступаем к устройству лестничных маршей и лифтовых шахт», — рассказывает начальник участка Эдгар Нерсисян.

На стройке задействованы 32 человека и тяжелая техника: башенный кран, экскаватор и самосвалы. Ожидается, что к концу 2027 года здесь откроется новая поликлиника, которая заметно разгрузит существующую систему и примет сотни пациентов ежедневно.

Текст, фото, видео: Кристина Ларина.