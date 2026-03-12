В Нахабине строительство пристройки к поликлинике № 4 вышло на новый этап

В городском округе Красногорск, в поселке городского типа Нахабино, продолжается строительство пристройки к поликлинике №4. Специалисты уже установили шпунтовое ограждение и залили фундаментную плиту будущего здания.

Сейчас бригада активно формирует стены и перекрытие подвального этажа. «Дальше сделаем гидроизоляцию, проведем обратную засыпку и начнем поднимать этажи», — поделился планами начальник участка Нарсиян Эдгар.

Ежедневно на площадке трудятся около 35 специалистов, им помогают шесть единиц техники — экскаваторы, грузовые машины и строительная техника для подачи материалов.

Новая пристройка станет частью действующей поликлиники и сможет принимать до 550 пациентов за смену. На данный момент строительная готовность объекта достигла примерно 10%.

Строители планируют завершить все работы и открыть новое медицинское пространство к концу 2027 года.