В Нахабине продолжается строительство пристройки к поликлинике

В городском округе Красногорск, в поселке городского типа Нахабино, продолжается возведение пристройки к действующей поликлинике. Новая часть медучреждения сможет принимать до 550 пациентов за смену.

По словам начальника участка Эдгара Нерсияна, на объекте уже завершены подготовительные этапы, и сейчас ведутся монолитные работы. «Мы связали фундаментную плиту и в ближайшее время приступаем к ее заливке. Далее пойдут работы по возведению стен и вывозу грунта», — отметил он.

Для обеспечения устойчивости котлована выполнено водопонижение: по периметру установлены иглофильтры, проведена подбетонка и двухслойная гидроизоляция.

Здание будет отдельно стоящим, но его соединят с существующей поликлиникой переходом на уровне четвертого этажа. Общая длина строения увеличится почти на девять метров.

На площадке задействованы пять единиц техники, включая экскаватор, и около 25 специалистов. Строительство идет в плановом режиме. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2026 года.