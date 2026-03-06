В Нахабине построят новый корпус поликлиники

В городе Красногорск, на улице Институтской, рядом с действующей поликлиникой на 550 посещений в смену продолжается строительство пятиэтажного корпуса. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 60 тысяч человек. Подрядчик приступил к монолитным работам по возведению стен подземной части здания.

Строительство ведется за счет средств регионального бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на объекте работают 26 монолитчиков. Ведется заливка бетона стен подземной части здания, выполняются подготовительные работы к установке башенного крана.

По словам министра, в течение текущего года подрядчик планирует полностью завершить основные работы по строительству. Чистовая отделка и комплектация поликлиники оборудованием запланированы на 2027 год.

Новый корпус расширит возможности поликлиники №4 и обеспечит более комфортные условия для пациентов, в том числе маломобильных. Сюда полностью переедет детское отделение, у него будет отдельный вход. В поликлинике будут все необходимые специалисты для диспансеризации. Появится дневной стационар для детей на восемь коек. Площадь здания составит 7 593,2 квадратных метра.