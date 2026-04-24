В Нахабине достроят пристройку к поликлинике № 4 в 2027 году

В городе Нахабине продолжается возведение пристройки к поликлинике №4, расположенной на улице Институтская. На данный момент строительная готовность объекта превысила 15 %. Специалисты занимаются разработкой котлована и армированием перекрытий второго этажа. В ближайшее время строители приступят к устройству лифтовых шахт и лестничных маршей.

Новое здание будет состоять из пяти этажей. Мощность поликлиники составит 550 пациентов в смену, а медицинскую помощь здесь смогут получать более 60 тысяч человек.

На строительной площадке работают 32 человека и задействована тяжелая техника: башенный кран, экскаватор и самосвалы. Основные работы по строительству планируется завершить до конца текущего года. В 2027 году в здании проведут чистовую отделку и укомплектуют его необходимым медицинским оборудованием. Открытие нового поликлинического корпуса также запланировано на 2027 год.