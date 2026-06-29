Минтранс Подмосковья предупредил водителей о жаре в начале июля

Сильная жара ожидается в Московском регионе в начале июля. Согласно прогнозам синоптиков, 1 и 2 июля температура воздуха поднимется до +30… +31°С. К концу рабочей недели жара начнет спадать.

Министерство транспорта Подмосковья призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности в жару. В период максимальной солнечной активности лучше ограничить время нахождения на открытом воздухе. Важно поддерживать водный баланс — пить достаточно воды. Если вы почувствовали ухудшение самочувствия, не садитесь за руль автомобиля, так как из-за жары способность концентрироваться снижается.

Министерство также предупреждает о рисках перегрева в автомобиле. Не оставляйте детей и животных в салоне машины, особенно при температуре воздуха выше +30°С. В закрытом автомобиле температура может подняться до +43°С всего за 10 минут. Даже включенный кондиционер может быть опасен, поскольку он может привести к переохлаждению. Чтобы снизить нагрев автомобиля, выбирайте для парковки затененные места, используйте защитный чехол или светоотражающий экран.

Особое внимание следует уделить соблюдению правил дорожного движения. Контролируйте обстановку на дороге, не пользуйтесь телефоном во время движения, соблюдайте безопасную дистанцию и не превышайте скорость. Избегайте резких маневров, заблаговременно снижайте скорость перед переходами и пропускайте пешеходов. Регулярно проверяйте ситуацию в зеркалах, так как на дорогах сейчас много мотоциклистов.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП звоните по единому номеру 112.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.