Подмосковье примет участие во всероссийском экологическом съезде «Вода России»

16–17 апреля 2026 года в Набережных Челнах Республики Татарстан состоится двухдневный Экологический съезд «Вода России». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В съезде примут участие главы региональных министерств экологии, руководители профильных ведомств, ведущие эксперты-экологи федерального уровня и координаторы Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».

Организатором съезда выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а координацию осуществляют ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» и Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Программа съезда разделена на два тематических дня. Первый день, 16 апреля, будет посвящен обсуждению ключевых вопросов в сфере охраны водных объектов и выработке решений с участием первых лиц отрасли. Второй день, 17 апреля, ознаменуется официальным стартом сезона Всероссийской акции «Вода России».

Торжественное открытие акции также пройдет на территории Московской области, в городском округе Коломна. Принять участие в мероприятиях акции могут все желающие. Инвентарь выдадут на месте.

«Опыт прошлых сезонов акции доказал: объединяясь, люди добиваются видимого результата. За плечами неравнодушных — тысячи очищенных гектаров любимых рек и водоемов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.