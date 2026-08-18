В Мытищинском лесопарке состоится первый полумарафон

Первый Мытищинский полумарафон пройдет 5 сентября в Мытищинском лесопарке, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Событие будет посвящено бегу и объединит профессиональных спортсменов, любителей, семьи и всех желающих попробовать свои силы.

Участникам предложат дистанции на выбор: 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 1,5 км. Также будут детские забеги на 500 метров и соревнования по скандинавской ходьбе на 3 км. Трасса проходит по лесной зоне с комфортным рельефом, по гравийным дорожкам без сложных подъемов. Каждому финишеру вручат памятную медаль.

Вход на стартовую поляну будет со стороны Олимпийского проспекта и улицы Угольной, с указателями для участников.

Для участия нужна медицинская справка с допуском к соревнованиям по бегу (действительна в течение шести месяцев) и заявление о персональной ответственности за свое здоровье. Подробнее о мероприятии и регистрация доступны по ссылке: [Первый Мытищинский полумарафон](https://racetime.online/MytischiBeGood/PervyMytishchinskiyPolumarafon).

Первый Мытищинский полумарафон организован в рамках государственной программы «Спорт России».