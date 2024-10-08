Выставка кукол и лоскутного шитья открылась в галерее искусств в Мытищах

Выставка традиционных тряпичных кукол получила название «Странички народного календаря». Они представляют разнообразные сценки из жизни и быта крестьян. Гости галереи узнают, каким был хозяйственный уклад в те времена, что предписывал делать народный земледельческий календарь в разные времена года, как одевались на покос и встречали весну-красну.

Автор работ, член Союза дизайнеров Москвы и Ассоциации мастеров лоскутного шитья Валентина Телегина рассказала, что увлеклась традиционным народным костюмом давно. От простых «домоделок», которыми забавлялись дети крестьян, мастер перешла к созданию кукол в народных костюмах разных регионов России.

Создание кукол является лучшим способом рассказать о забытых традициях, в которых очень много интересного и мудрого, считает Валентина Телегина.

На выставке также представлены работы клуба-мастерской «Красной сарафан».

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