В Мытищинской галерее искусств откроется выставка традиционных и необычных матрешек

В Мытищинской галерее искусств начала работу выставка «Матрешка. Символ России». Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что на экспозиции представлено более 400 матрешек из различных регионов страны.

Посетители смогут увидеть нижегородские семеновские матрешки с плавным силуэтом и тонкой росписью, изделия из села Полховский Майдан с нарочито небрежной росписью, а также образцы в «северном стиле» — красавицы со светлыми волосами и голубыми глазами. Среди экспонатов будут и мордовские матрешки с уникальной формой и национальной росписью.

На выставке представлены работы художников и мастеров цеха прикладных изделий Художественно-производственной мастерской, среди которых Е. М. Шатова, Л. С. Юревич, В. Л. Ильичева, О. Н. Чеснокова. Также будут продемонстрированы современные работы таких авторов, как Л. Л. Суржикова, Т. А. Рудева, О. А. Зверева и других.

Выставка продолжит свою работу до 29 марта.

Подробная информация размещена на сайте Мытищинской галереи искусств.