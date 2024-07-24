Входные группы двух поликлиник в Мытищах отремонтируют в 2024 году

В отделениях Мытищинской больницы в порядок приводят входные группы. Ремонт уже завершили в детском отделении филиала поликлиники № 6 в поселке Поведники. Сейчас работы ведутся в поликлинике № 1.

Педиатр детского отделения филиала поликлиники № 6 в поселке Поведники Татьяна Польгова рассказала, что родители юных пациентов уже оценили новую входную группу. Она поблагодарила руководство Мытищенской больницы за содействие в решении этого вопроса.

«Летом нас посещают порядка 20 маленьких пациентов день, многих деток привозят на колясках, поэтому ремонт пандуса нам был крайне необходим. В этом году, как только позволили погодные условия, рабочие приступили к восстановительным работам», — отметила Польгова.

Напомним, сейчас ремонтные работы ведутся в детском консультативно-диагностическом отделении на улице Семашко. Здание было построено 40 лет назад. Там также обновят входную группу, а также кабинеты и инженерные коммуникации.

Временно маленьких пациентов будут принимать в двух отделениях детской поликлиники № 2 на Юбилейной и Летной улицах. Уточнить информацию можно по телефону единой справочной службы: 8 (495) 308-13-00.

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