В Мытищинской больнице появились новые томографы

В Центре лучевой диагностики Мытищинской областной клинической больницы (МОКБ) появилось новое высокотехнологичное оборудование. Там установили компьютерный томограф (КТ) и магнитно-резонансный томограф (МРТ), которые поступили по программе губернатора Московской области. Старое оборудование пришло в негодность и было заменено на новое.

Аппараты разместили в хирургическом корпусе на улице Коминтерна, 24. Это решение упростило логистику: теперь пациентам не нужно перемещаться по разным зданиям. Все этапы — от исследования и описания до лечения — происходят в одном месте. Специалисты отмечают, что это сокращает время пребывания людей в отделениях и увеличивает доступность диагностики.

Первый аппарат, КТ, уже проработал месяц. За это время врачи приняли 1090 человек. Раньше единственный в стационаре томограф находился в региональном сосудистом центре, и пациентов приходилось возить туда из других корпусов. Теперь аппарат находится там, где он нужен, а время исследования занимает от трех до пятнадцати минут.

Новый МРТ-аппарат в больнице появился недавно и уже принимает пациентов. На нем проводят исследования головного мозга, коленных суставов, органов брюшной полости и других зон. За двенадцатичасовой рабочий день один томограф принимает 25 человек. Исследование на МРТ длится от 20 минут до полутора часов в зависимости от сложности.

Сейчас в Мытищах работают три КТ, два МРТ и рентгеновские аппараты. Записаться на исследование можно через лечащего врача. Ожидание составляет не более 14 дней.