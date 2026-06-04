В Мытищах завершился книжный фестиваль «Читаем вместе»

В городском округе Мытищи в парке Мира четвертый раз прошел книжный фестиваль «Читаем вместе». Его организовали библиотечно-информационный центр, Детская школа искусств № 3 и Дом культуры «Яуза».

Событие привлекло внимание любителей литературы благодаря необычной программе. Главным украшением фестиваля стало шествие более двухсот литературных героев. Сотрудники библиотек, учителя, родители и дети преобразились в персонажей известных произведений и прошествовали по центральной аллее парка под музыку.

На протяжении нескольких часов гости погружались в атмосферу праздника. Для них была подготовлена насыщенная программа: книжный флешмоб, шоу мыльных пузырей и представление от цирковой студии. Кроме того, все желающие могли принять участие в квесте.

Ярким моментом фестиваля стал «книжный развал». Здесь были представлены красочные издания, которые привлекли внимание читателей. Сотрудники библиотек весь день рассказывали о лучших книгах, делились своими впечатлениями и увлекали всех вокруг любовью к чтению.