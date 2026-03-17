В Мытищах завершился юношеский турнир по самбо памяти Михаила Тихомирова

В городе Мытищи прошел IV межрегиональный юношеский турнир по самбо, посвященный памяти заслуженного тренера России Михаила Тихомирова. Участниками соревнований стали более 550 спортсменов из 16 регионов России, а также юношеская сборная по самбо из Узбекистана.

По итогам состязаний сборная Московской области заняла первое место в медальном зачете, завоевав 22 золотые, 27 серебряных и 45 бронзовых медалей. На втором месте оказалась команда Узбекистана с тремя золотыми и тремя бронзовыми наградами. Тройку лидеров замкнула сборная Москвы с двумя золотыми и шестью серебряными медалями.

Михаил Иванович Тихомиров был первым вице-президентом Международной федерации любителей самбо, президентом Всероссийской Федерации Самбо и президентом FIAS. Он посвятил свою жизнь тренерской и руководящей работе в спорте и был награжден высокими государственными, ведомственными и спортивными наградами.

Соревнования прошли 14 марта в Центре Единоборств СК «Строитель» в рамках федеральной программы «Спорт России».

