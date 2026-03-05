В Мытищах завершили устройство фундамента административного здания

Подрядчик завершил устройство фундамента для будущего здания административного назначения в Мытищах. На объекте уже установлен башенный кран, и началось армирование вертикальных конструкций подземной части сооружения.

На строительной площадке работают 39 человек и задействовано 3 единицы техники. Продолжается устройство вертикальных конструкций подземной части здания.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский уточнил: «Проектом предусмотрено возведение пятиэтажного здания общей площадью 8,9 тыс. кв. м. Внутренняя планировка комплекса будет включать офисные помещения, зал для проведения коллегиальных заседаний, конференц-зал, а также различные технические и служебные комнаты».

Помимо строительства самого здания, планируется благоустройство прилегающей территории: создание сети тротуаров, организация парковочных мест, оборудование зон отдыха и комплексное озеленение.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области. Полное завершение всех строительных и отделочных работ ожидается до конца 2027 года.