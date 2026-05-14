В Мытищах завершат реконструкцию участка Осташковского шоссе к 2027 году

В Мытищах идет реконструкция участка Осташковского шоссе, его протяженность — более 430 метров. Дорогу от деревни Пирогово до деревни Подрезово расширят до четырех полос движения. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на данный момент дорога готова на 15%. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года.

«Ежедневно на площадке задействованы более 10 рабочих, 1 инженерно-технический специалист и 5 единиц техники. Сейчас строители устраивают земляное полотно будущей дороги, вывозят непригодный грунт, продолжают устройство защитного футляра трубы Мосводоканала, а также ведут монтаж железобетонных блоков для организации безопасного движения транспорта в зоне производства работ», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также проектом предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в деревне Подрезово и дороги «Осташковское шоссе — Ульянково». Помимо этого, в рамках проекта построят тротуары и велопешеходные дорожки.

Реконструкция улучшит транспортную ситуацию на этом участке, и порядка 30 тысяч автомобилистов заметят положительные изменения. Расширение участка повысит транспортную доступность близлежащих населенных пунктов, включая деревни Подрезово, Пирогово, Ульянково, а также поселки Мебельной Фабрики и Пирогово.