В Мытищах завершается строительство нового детского сада

В городском округе Мытищи в микрорайоне №16 близится к завершению строительство нового дошкольного учреждения. Современный детский сад откроет свои двери для воспитанников в 2026 году.

По информации застройщика, компании «ПИК», специалисты ведут работы сразу на нескольких фронтах. Внутри трехэтажного здания общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров завершается чистовая отделка помещений: групповых ячеек, музыкального и физкультурного залов. Одновременно с этим специалисты монтируют оборудование в пищеблоке и расставляют мебель в игровых, спальнях и раздевалках.

Параллельно идет благоустройство территории: на детских площадках укладывают резиновое покрытие, монтируют игровые и спортивные комплексы. По плану здесь разместят 11 групп, для каждой оборудуют игровые, обеденные и спальные помещения, а также отдельные раздевалки и санузлы. Кроме того, в здании появятся музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет и рабочие пространства для воспитателей и узких специалистов.

Открытие нового сада станет важным событием для жителей ЖК «Ярославский» и соседних районов. Учреждение не только снизит очередь в существующие детские сады, но и подарит 300 маленьким мытищинцам современное пространство для роста, развития и беззаботного детства.