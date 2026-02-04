В Мытищах урегулировали спор о нецелевом использовании земли

В городском округе Мытищи разрешился конфликт между местной администрацией и владельцем земельного участка в поселке Мебельной Фабрики. Ранее по данному вопросу состоялось судебное разбирательство с участием представителей Министерства экологии Московской области, на основании которого было принято решение о прекращении неправильного использования земли, приводящего к ухудшению ее экологического состояния.

«Было установлено, что владелец использовал участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, чтобы хранить стройматериалы», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Проверка выявила навалы отходов на открытом грунте, что стало основанием для решения в пользу администрации.

Ответчик сначала выразил несогласие с судебным вердиктом и подал апелляционную жалобу. Однако впоследствии стороны пришли к мировому соглашению, утвержденному коллегией по гражданским делам Московского областного суда. Владелец участка признал факт нецелевого использования земли и обязался освободить территорию и использовать участок согласно его назначению.

Виталий Мосин подчеркнул последовательную и принципиальную позицию администрации Мытищ в борьбе с незаконными свалками и нарушениями правил землепользования.